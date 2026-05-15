Adabel Guerrero quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar una picante observación sobre la apariencia física de su exmarido, Martín Lamela.

Mientras participaba de una entrevista en LAM (América) deslizó una frase que muchos consideraron innecesaria y ofensiva, generando una ola de críticas en X (ex Twitter) e Instagram.

LAS CRÍTICAS A ADABEL GUERRERO EN REDES SOCIALES

El conflicto escaló rápidamente cuando los fragmentos del video comenzaron a circular de forma viral. En las imágenes, se ve a la bailarina refiriéndose a los cambios que notó en su expareja desde que ya no conviven, haciendo especial énfasis en su peso y su estilo de vida actual. “Se dejó estar un poco”, fue una de las frases que más molestó a los seguidores del empresario.

Adabel Guerrero y un comentario sobre el aspecto físico de su exmarido Por: instagram | martin_lamela

“Ahora lo veo mucho mejor. Estaba muy dejado, había engordado mucho. Tenía cierta dejadez. Lo veía triste y enojado. Si lo comparamos con una foto de las vacaciones de verano es otra persona".

Y los usuarios no tardaron en reaccionar: “Si fuera al revés lo estarían matando al flaco en cadena nacional”, “Lo humilló”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

EL PASADO DE ADABEL GUERRERO Y MARTÍN LAMELA

Cabe recordar que la relación entre la bailarina y Lamela terminó hace un tiempo, tras años de convivencia y una hija en común, Lola. Aunque en un principio intentaron mantener un perfil bajo y una relación cordial por el bienestar de la menor, este último exabrupto parece haber dinamitado la paz mediática que reinaba entre ambos.

Por: Captura

A pesar de las repercusiones negativas, Adabel Guerrero aún no ha salido a aclarar sus dichos ni a pedir disculpas públicas. Por el momento, la artista prefiere enfocarse en sus proyectos laborales, aunque su nombre sigue siendo lo más mencionado en las plataformas digitales debido a esta desafortunada intervención sobre su exmarido.