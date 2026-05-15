Fernanda Iglesias volvió a la carga contra sus ex compañeros de LAM y contó la verdad detrás de la pelea que terminó con la histórica amistad entre Andrea Taboada y Ángel de Brito. La relación, que nació en el trabajo y se mantuvo durante 18 años, y llegó a su fin tras un viaje soñado por Europa en 2022, que incluyó una parada especial en Grecia.
Ese destino no fue casualidad: Taboada siempre quiso conocer Grecia porque tiene familiares lejanos allí, y fue el propio Ángel de Brito quien la sorprendió llevándola durante esas vacaciones. Sin embargo, lo que parecía un viaje inolvidable terminó marcando el principio del fin.
Según relató Fernanda Iglesias en un vivo de Instagram, todo se desmoronó después de ese viaje. “Ellos se habían ido a Grecia, todo bien, pero después ella se puso un poquito densa cuando Ángel salía con amigos y no la incluía”, relató Fernanda.
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Un día, el colmo de la situación, lo empezó a llamar tipo dos de la madrugada, diciéndole ‘¿por qué fuiste a ver a Coldplay y no me invitaste?’ y empezó a reputear. Ahí Ángel se hinchó y no le habló más”, agregó.
Pero el escándalo no terminó ahí ya que Iglesias también explicó el motivo de la pelea entre Taboada y Yanina Latorre. “Porque Taboada se comía a un productor casado -tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque sigue casado-, parece que en confianza se lo había contado a Yanina, que un día al aire dice: ‘Bueno, yo por lo menos no salgo con casados’… poco le duró eso. Ella pensó que lo había dicho por ella y la fletó”, sorprendió Iglesias.
Así, una amistad de casi dos décadas se rompió en medio de reproches, secretos y traiciones. Fernanda Iglesias no dudó en ventilar todos los detalles y dejó en claro que, detrás de las cámaras, las relaciones pueden ser tan explosivas como en la pantalla.
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