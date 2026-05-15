Fernanda Iglesias volvió a la carga contra sus ex compañeros de LAM y contó la verdad detrás de la pelea que terminó con la histórica amistad entre Andrea Taboada y Ángel de Brito. La relación, que nació en el trabajo y se mantuvo durante 18 años, y llegó a su fin tras un viaje soñado por Europa en 2022, que incluyó una parada especial en Grecia.

Ese destino no fue casualidad: Taboada siempre quiso conocer Grecia porque tiene familiares lejanos allí, y fue el propio Ángel de Brito quien la sorprendió llevándola durante esas vacaciones. Sin embargo, lo que parecía un viaje inolvidable terminó marcando el principio del fin.

Ángel de Brito y Andrea Taboada (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Según relató Fernanda Iglesias en un vivo de Instagram, todo se desmoronó después de ese viaje. “Ellos se habían ido a Grecia, todo bien, pero después ella se puso un poquito densa cuando Ángel salía con amigos y no la incluía”, relató Fernanda.

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Un día, el colmo de la situación, lo empezó a llamar tipo dos de la madrugada, diciéndole ‘¿por qué fuiste a ver a Coldplay y no me invitaste?’ y empezó a reputear. Ahí Ángel se hinchó y no le habló más”, agregó.

Pero el escándalo no terminó ahí ya que Iglesias también explicó el motivo de la pelea entre Taboada y Yanina Latorre. “Porque Taboada se comía a un productor casado -tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque sigue casado-, parece que en confianza se lo había contado a Yanina, que un día al aire dice: ‘Bueno, yo por lo menos no salgo con casados’… poco le duró eso. Ella pensó que lo había dicho por ella y la fletó”, sorprendió Iglesias.

Ángel de Brito, Yanina Latorre y Andrea Taboada (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Así, una amistad de casi dos décadas se rompió en medio de reproches, secretos y traiciones. Fernanda Iglesias no dudó en ventilar todos los detalles y dejó en claro que, detrás de las cámaras, las relaciones pueden ser tan explosivas como en la pantalla.

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