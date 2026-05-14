Una nueva polémica sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez la protagonista fue Cinzia Francischiello, quien recibió una durísima sanción tras incumplir una de las normas más sensibles del juego.

La advertencia llegó en plena gala y dejó a toda la casa en absoluto silencio. Con tono severo, el dueño de la casa explicó que la participante habría compartido información del exterior luego de su reingreso, algo completamente prohibido dentro del reality: “Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad?”, comenzó diciendo el Big ante la mirada atenta de los jugadores.

Y siguió: “La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede puertas adentro no tenga ese riesgo de ser contaminado”.

Foto: Captura (Telefe)

Acto seguido, remarcó una de las reglas fundamentales de la competencia: “Es obvio que quien sale de la casa y vuelve a ingresar maneja información obtenida de afuera. Pero también ustedes saben que está terminantemente prohibido compartir esa información con el resto de los jugadores”.

“Quiero referirme particularmente a Cinzia. Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir”, remarcó.

“Quiero referirme particularmente a Cinzia. Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones”.

Finalmente llegó el castigo que alteró por completo el juego dentro de la casa: “Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción. Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados”.

“Quiero decirte que estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas”, cerró, tajante.

¡Qué momento!

“Quiero decirte que estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas”.

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SANTIAGO DEL MORO ANUNCIÓ UNA DURÍSIMA SANCIÓN EN GRAN HERMANO Y LA PLACA PODRÍA CAMBIAR POR COMPLETO

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro y este jueves promete explotar todo por los aires. Luego de una semana cargada de peleas, sanciones y una doble eliminación inesperada, Santiago del Moro anunció una nueva medida disciplinaria que podría modificar de manera directa la placa de nominados.

La noticia cayó como una bomba entre los fanáticos del reality y también dentro de la casa, donde el clima viene cada vez más caliente. Todo ocurre apenas un día después de que Grecia Colmenares y Lolo Poggio quedaran eliminadas del juego en una gala que sorprendió a todos.

Tras sus salidas, los participantes volvieron al confesionario y definieron una nueva placa integrada por Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Franco Zunino y Luana Fernández, seis jugadores fuertes dentro de esta edición.

Foto: Instagram (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, nada quedó cerrado. A través de una story en sus redes sociales, Del Moro adelantó que la producción tomó una decisión que alterará el juego: “Me informa el Big, hay sanción. Hoy cena de nominados. Uno baja de placa y otro (debido a esta sanción) sube”, advirtió.

Santiago del Moro: “Me informa el Big, hay sanción. Hoy cena de nominados. Uno baja de placa y otro (debido a esta sanción) sube”.

La frase encendió todas las alarmas porque, además de modificar la nominación, podría cambiar completamente la estrategia de los jugadores y también el voto del público.