Santiago del Moro atraviesa uno de los momentos más complicados de esta edición de Gran Hermano. El lunes por la noche, mientras el conductor intentaba sostener el ritmo del programa, ocurrió algo que ningún control de producción pudo evitar: un micrófono quedó abierto en el peor momento posible.

Segundos antes de que Del Moro anunciara quién era el primer eliminado de la placa, una voz captada desde el control explotó con una frase que no tardó ni minutos en volverse tendencia: “Los quiero matar a todos, ¿cómo van a decidir así de mal?”

El clip recorrió las redes sociales a una velocidad inusitada y abrió un abanico de interpretaciones. ¿Quién hablaba? ¿De qué decisión se quejaba? Las respuestas fueron tan variadas como predecibles en el ecosistema GH.

Un sector de los fanáticos aseguró que quien tomaba la palabra ya sabía que Daniela sería la eliminada de esa noche y expresaba su desacuerdo con la continuidad de Danelik en la casa. Otro grupo, más cauto, prefirió no sacar conclusiones apresuradas, aunque coincidió en algo: el nivel de desprolijidad fue innegable.

Crédito: Instagram

¿TIENE RELACIÓN CON EL ESCÁNDALO DE LOS PORCENTAJES?

La noche del lunes también estuvo marcada por una falla grave en la publicación de los porcentajes de votación, un episodio que generó un aluvión de memes y disparó la desconfianza del público hacia el programa.

Sin embargo, hay un dato clave que desvincula ambos hechos: el comentario de la productora se filtró bastante antes de que los televidentes vieran la placa del versus en pantalla. Es decir, no fue una reacción al error de los porcentajes, sino algo anterior —y posiblemente más interno— que quedó expuesto por accidente.