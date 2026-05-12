El incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga sigue generando repercusiones. Luego de la fuerte discusión que protagonizaron en pleno aire de Sería Increíble, la conductora volvió a referirse al tema durante la apertura del programa, aunque esta vez eligió el humor y la ironía como respuesta.

Todo comenzó cuando Nati contó una anécdota cotidiana sobre un problema con una rueda de su auto. Según relató, aprovechó para llevar el vehículo al lavadero y allí apareció una frase que rápidamente despertó las risas de todos en el estudio.

EL PASE DE FACTURA DE NATI JOTA TRAS EL ESCÁNDALO CON BACHRACH

“Es que ayer tuve un día medio cho...”, lanzó la conductora entre carcajadas, mientras sus compañeros entendían inmediatamente la referencia al conflicto ocurrido horas antes.

La primera en reaccionar fue Noelia Custodio, quien respondió con sarcasmo: “No entiendo por qué”.

Lejos de esquivar el tema, Nati redobló la apuesta y sumó otra frase con indirecta incluida: “Lavé el auto y sentí dopamina, la del esfuerzo”, en clara alusión a la discusión que mantuvo con Bachrach sobre cuestiones vinculadas al cerebro y las emociones.

Entonces intervino Tomás Kirzner, conocido como Toto Kirzner, quien ironizó: “Es verdad, lo está diciendo porque aprendió”.

Crédito: Olga

LAS BURLAS EN OLGA TRAS EL TENSO MOMENTO

El clima en el estudio se volvió cada vez más ácido. “La verdad que no entendimos nada”, disparó Custodio, mientras Eial Moldavsky sumó otra frase filosa: “Es que somos unos pel... al final”.

Como cierre, Custodio remató con una de sus habituales intervenciones irónicas: “Estoy por sacar el libro ‘Son todos pelo... menos yo’”, comentó, despertando aún más risas en el programa.

QUÉ PASÓ ENTRE NATI JOTA Y ESTANISLAO BACHRACH

El conflicto original se produjo durante la participación de Bachrach en el ciclo de Olga. Todo comenzó cuando Nati Jota le preguntó sobre los efectos del alcohol en la serotonina y el divulgador respondió de manera tajante: “No lo sé”.

La contestación generó una reacción inmediata de la conductora. “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”, lanzó.

A partir de ese momento, el intercambio escaló rápidamente. “¿Ya está?”, retrucó Bachrach, visiblemente incómodo, antes de lanzar una frase que se viralizó en redes sociales: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir ‘no sé’”.

Durante el segmento también hubo otras frases que generaron polémica, como “No me importa lo que decís” y “Cambiá de terapeuta”, comentarios del divulgador que fueron señalados por muchos usuarios como agresivos y despectivos.