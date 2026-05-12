La crítica de Florencia Peña a las nominaciones de los premios Martín Fierro a la Televisión Abierta 2026 le valió réplicas implacables, y más allá del exabrupto de Luis Ventura, también Daniel Gómez Rinaldi apuntó fuerte contra la actriz al recordarle un polémico momento.

“El público ya no te quiere tanto a raíz de que vos dijiste que te daba asco que la gente te toque a la salida del teatro. Asco me da a mí escucharte a vos que digas eso”, arrancó desencajado el miembro.

Luego repudió el programa que hace en Luzu junto a Marley: “¿Ahora perdió credibilidad? Ganaste tres Martín Fierro. Sos una desagradecida. No estás nominada porque no hiciste nada bueno en televisión. Lo que estás haciendo en el streaming deja mucho que desear. Siempre la misma estupidez".

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“La temporada pasada con Mujer Bonita en Buenos Aires tuvieron que levantar la obra porque no iba gente. Considero que estás sobrevalorada. Eso que sos una actriz cantante de comedia musical, sos una actriz que puede cantar", afirmó desafiante.

Por qué Flor Peña dio vergüenza según Daniel Gómez Rinaldi

“La noche que hiciste Las Elegidas, que estaban las grandes voces de Argentina, diste vergüenza y tus compañeras por atrás se recontracodeaban y te criticaban“, hizo referencia a la serie de shows que hicieron originalmente en 2013 Valeria Lynch, Virginia Tola, Lucía Galán, María Martha Serra Lima, Marcela Morelo, Patricia Sosa, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, María Graña y Fabiana Cantilo en el teatro Colón, y luego convocó a otras figuras de la música femenina.

Daniel Gómez Rinaldi contra Florencia Peña.

“Lo que hacías en Mamma Mía! era patético. Tenés atrás a un productor que te levanta el público para que te aplaudan. Parecías la chilindrina, como hacías tus gestos de canto y de baile. Eras la chilindrina”, fulminó Daniel Gómez Rinaldi a Florencia Peña al compararla con el personaje de María Antonieta de las Nieves en El Chavo.