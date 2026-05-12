La reacción de Luis Ventura en caliente contra Florencia Peña al mandarla a “que siga haciendo videos porn...” enfureció a la actriz, y este martes hizo un fuerte descargo en vivo en Intrusos tras su cuestionamiento a los premios Martín Fierro.

“Podemos debatir, me pueden cag... a put..., Cuatros de copas salen a decir que devuelva premios, no me importa. Pero lo de Ventura, no se lo pueden dejar pasar. Y yo espero que en América se atrevan a decirlo”, explotó Flor al salir de Luzu mientras salía por el canal.

“Es una falta de respeto absoluta”, explotó.

Florencia Peña contra Luis Ventura.

“Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Ventura... No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”.

“Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”.

El look de Luis Ventura en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Florencia Peña le devolvió el golpe a Luis Ventura

Por otra parte, cuando un periodista le contó que Ventura habría especulado con su cercanía con el poder, ella replicó: “Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente”.

“Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente”. Flor Peña contra Luis Ventura

“Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, protestó.

En ese punto, Rodrigo Lussich indagó sobre por qué Ventura se quiso adueñar del comprometedor material, Peña se sinceró: No sé, nunca se entendió. Él puso un tuit en ese momento, 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Y todo empezó así“.

Al final, Florencia Peña evitó profundizar sobre el traumático recuerdo del video íntimo filtrado de un encuentro con Mariano Otero, su por entonces marido.