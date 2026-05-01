La comedia argentina Más respeto que soy tu madre llevó primero al cine y luego al streaming una historia muy popular del humor nacional protagonizada por Florencia Peña y Diego Peretti.

Basada en la novela homónima de Hernán Casciari y dirigida por Marcos Carnevale, la película cuenta con una duración de aproximadamente 100 minutos.

El film disponible en Disney+, adapta un universo que ya había tenido éxito como blog, libro y obra teatral, y propone una mirada humorística -aunque también crítica- sobre la vida de una familia argentina en crisis.

De qué trata Más respeto que soy tu madre

La historia se sitúa a fines de 1999, en la ciudad bonaerense de Mercedes, en plena antesala de la crisis económica que marcaría al país. Allí vive la familia Bertotti, encabezada por Mirta, una ama de casa que intenta sostener a los suyos en medio del caos.

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Con un marido desocupado, tres hijos adolescentes llenos de conflictos y un suegro con problemas de adicciones, la vida cotidiana se vuelve un verdadero desafío. Mirta deberá apelar a su carácter fuerte y a un humor a prueba de todo para evitar que la familia caiga definitivamente en la pobreza.

Mas respeto que soy tu madre es una adaptación que ahora se puede ver en Disney+.

El eje narrativo combina situaciones absurdas, discusiones familiares y momentos emotivos, construyendo una comedia costumbrista que retrata, con exageración y sarcasmo, las tensiones de la clase media argentina en tiempos de crisis.

Basada en una historia con múltiples versiones

Uno de los aspectos más interesantes de la película es su origen. Antes de llegar al cine, la historia fue un blog escrito por Hernán Casciari, que luego se convirtió en novela y en una exitosa obra teatral protagonizada por Antonio Gasalla.

Esta adaptación toma elementos de todas esas versiones, aunque con un tono más accesible y menos mordaz que el material original. El guion, escrito por el propio Casciari junto a Christian Basilis, busca condensar distintos momentos y personajes en una narrativa más clásica para el cine.

La película también dialoga con una tradición del cine argentino, especialmente con comedias familiares como Esperando la carroza, al retratar vínculos disfuncionales con humor exagerado.

Qué dijo la crítica

Algunos críticos valoraron la capacidad de la película para generar identificación con el público y destacaron el trabajo de sus protagonistas, especialmente el de Florencia Peña, quien combina comicidad con momentos de ternura.

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Sin embargo, también hubo cuestionamientos al tono y a la construcción narrativa. Se señaló que el film recurre a estereotipos y a un estilo de humor más cercano al teatro o la televisión, con actuaciones intensas y situaciones llevadas al extremo.

De todos modos, la película logra su objetivo principal: entretener y conectar con el público a través de una historia reconocible y profundamente local.

La trama sigue a la familia Bertotti que vive en un caos permanente.

Cómo es el reparto de Más respeto que soy tu madre

Sin reinventar el género, la película logra apoyarse en un material muy querido por el público argentino y en un elenco sólido para construir una propuesta efectiva y cercana.