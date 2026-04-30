El fin de semana largo por el Día Internacional del Trabajador llega con una agenda ideal para maratonear. Entre el viernes 1° de mayo y el domingo 3, las principales plataformas de streaming renuevan sus catálogos con regresos muy esperados, producciones argentinas fuertes y apuestas internacionales.

Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan estrenos que combinan comedia, drama, documental y ficción animada, ofreciendo opciones para distintos públicos y tiempos disponibles.

La plataforma on demand Netflix comenzó la semana con movimientos importantes dentro de su catálogo argentino. Desde el 27 de abril ya pueden verse Supernova Strikers: Genesis y Te irás al infierno, dos títulos que inauguraron la tanda de novedades previas al feriado.

Uno de los regresos más comentados es Envidiosa, que estrena su cuarta temporada. La ficción protagonizada por Griselda Siciliani vuelve con lo que se perfila como su etapa final.

Entre las novedades también aparece la docuserie ¿Debería casarme con un asesino?, dentro del género true crime, y la comedia sueca Me llamo Agneta, centrada en una mujer que decide cambiar radicalmente su vida tras abandonar su rutina laboral y mudarse a Francia.

Estrenos para ver este fin de semana largo en Netflix, Prime y Disney+: de Envidiosa a El Encargado (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

ESTRENOS EN PRIME, DISNEY+ Y HBO MAX

Fuera de Netflix, el resto de las plataformas también suma contenido destacado. En Prime Video desembarca La casa de los espíritus, adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende. Protagonizada por Dolores Fonzi y Nicole Wallace, la serie recorre tres generaciones de la familia Trueba combinando realismo mágico, conflictos políticos y tensiones sociales.

En Disney+, uno de los lanzamientos más esperados es la cuarta temporada de El encargado, la exitosa ficción encabezada por Guillermo Francella. La historia retoma el universo del edificio y muestra a Eliseo cada vez más consolidado como una figura de poder tan carismática como manipuladora.

Estrenos para ver este fin de semana largo en Netflix, Prime y Disney+: de Envidiosa a El Encargado. Foto: eltrecetv.

La plataforma también incorpora la temporada 21 de Padre Made in USA, ampliando su catálogo de animación adulta, y el especial Travis Japan Summer Vacation!! In the USA, dirigido a los fanáticos del pop japonés.

Por su parte, HBO Max suma el 30 de abril la serie Y entonces, huyes y las películas Emmanuelle y En los 90, completando una semana marcada por la diversidad de propuestas.