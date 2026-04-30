Con una propuesta que combina comedia, drama y observación social, Terapia alternativa logró consolidarse con sus dos temporadas como una de las series elegidas por el público, apostando por historias incómodas, actuales y profundamente humanas.

Con Carla Peterson como protagonista estelar, y un elenco que incluye a figuras como Griselda Siciliani, la China Suárez y Benjamín Vicuña, entre otros, la serie reafirma su lugar dentro del catálogo de Disney+, poniendo la lupa en las relaciones contemporáneas.

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Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de éxitos como El encargado, la serie cuenta con Ana Katz como showrunner, directora y principal guionista.

De qué trata Terapia alternativa

Terapia alternativa gira en torno a Selva Pérez Salerno, una terapeuta de pareja poco convencional que se enfrenta a casos complejos con métodos tan poco ortodoxos como efectivos.

Terapia alternativa, fue creada por por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La historia comienza cuando una pareja de amantes acude a su consulta… no para seguir juntos, sino para separarse sin destruir sus respectivas familias.

La primera temporada, estrenada en 2021, tiene 10 episodios de 40 a 45 minutos cada uno, mientras que la segunda entrega suma 7 capítulos de unos 30 minutos.

Ya en la segunda etapa, Selva ya cuenta con su título oficial de psicóloga y recibe nuevos pacientes que ponen a prueba tanto su método como su propia estabilidad emocional. Entre ellos aparece una trieja -una relación de tres personas- que atraviesa constantes crisis, así como un matrimonio artístico marcado por el conflicto.

Los vínculos, con la China y Vicuña en el foco

Uno de los rasgos distintivos de la ficción es su capacidad para abordar temas actuales como el poliamor, la fidelidad, los prejuicios sociales y las nuevas formas de familia. Todo esto se presenta a través de situaciones que combinan el drama con un humor incómodo y provocador.

Se sabe que en Argentina la realidad puede superar a la ficción, y aquí hubo algo de ello. A pocos días de que se estrene la serie en que Benjamín Vicuña y la China Suárez interpretan a dos amantes que quieren separarse, los actores fueron noticia por la ruptura de la pareja que fueron en la vida durante cinco años.

Mientras transcurría el rodaje, circularon rumores de crisis; pero también fotos de la casa que habían comprado para mudarse juntos. Finalmente, Vicuña publicó en sus redes sociales un mensaje que anunciaba el fin de la relación.

Estilo, ambientación y recepción

La serie también se destaca por su retrato de ciertos sectores acomodados de Buenos Aires, donde el glamour convive con tensiones personales y vínculos frágiles. Este contraste funciona como telón de fondo para historias que, aunque exageradas, reflejan problemáticas muy actuales.

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Desde su estreno, Terapia alternativa fue valorada por su originalidad dentro de la ficción argentina, especialmente por su enfoque narrativo centrado en las relaciones humanas y su tono irreverente.

La crítica destacó su capacidad para romper con los esquemas tradicionales de las series sobre terapia, alejándose de lo clínico para adentrarse en lo emocional y lo caótico.

La ficción de Disney+ aborda temas como el poliamor, la fidelidad, los prejuicios sociales y las nuevas formas de familia.

Cómo es el reparto de Terapia alternativa