Este martes 28 de abril, Felipe Pettinato cumplió 33 años y los festejó rodeado de su familia: su padre Roberto y sus hermanos Homero y Tamara.

En ese marco, el actor publicó un video del momento en que sopló la vela y pidió los tres deseos.

Claro que, fiel a su estilo, el controversial Felipe Pettinato soltó frases chistosas a la hora de dejar sus tres anhelos para este nuevo año de vida.

Felipe Pettinato festejó su cumpleaños en familia: “Deseo ser…” Foto: Instagram @felipettinato

FELIPE PETTINATO CUMPLIÓ AÑOS

El hijo de Roberto dijo: “Bueno, voy a pedir los tres deseos. Los deseos los cumplo yo. Deseo mucha salud. Deseo salud en general. Los tres van a salud porque sin salud no hay nada. Podés tener toda la plata del mundo, pero si no tenés salud, no hay nada”.

Y concluyó: “Después puedo desear que después de comer vayan a mi casa y estén las cinco chicas que me gustan de Instagram bañándose en champagne, con lingotes de oro llenos de chocolate y mucho más. Bueno, no, uno en serio. Deseo ser presidente de Kenya, en África”.