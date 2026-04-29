A menos de un año de su separación de Nico Vázquez, Gime Accardi (40) ya estabilizó su vida afectiva, y lo hizo con Seven Kayne (26), su coprotagonista de la serie vertical TILF, a quién “blanqueó” en una historia de Instagram.

Desde que comenzaron a filmar la serie de Olga en noviembre del año pasado, en la que una profesora seduce a un alumno y ambos protagonizan escenas de alto voltaje, se iniciaron los rumores sobre un posible acercamiento entre los protagonistas.

Si bien la actriz hizo caso omiso, en marzo Fernanda Iglesias aseguró que cantante había dejado a su novia, Milagros Viado, para irse con la actriz al Festival de Málaga a presentar la serie vertical.

Gime Accardi viajando a Pinamar en el asiento del acompañante (Foto. Instagram @gimeaccardi)

Una de las stories de Gime Accardi en su escapada romántica (Foto. Instagram @gimeaccardi)

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GIME ACCARDI BLANQUEÓ A SEVEN KAYNE EN UN VIAJE JUNTOS A PINAMAR

Este miércoles, Gime publicó unas historias en su perfil de Instagram en las que se la ve como pasajera de un auto probando maquillajes de canje, y más tarde en un complejo de Pinamar. En una de las postales, se puede ver detrás de ella al músico, reconocible por su característico color de pelo.

Una de las stories de Gime Accardi en su escapada romántica (Foto. Instagram @gimeaccardi)

El detalle de la story de Gime Accardi con Seven Kayne (Foto. Instagram @gimeaccardi)

El domingo, la actriz estuvo invitada a Las Chicas de la Culpa, donde negó que estuviera de novia con Seven. “Estoy soltera (…) y para llegar a ‘esa’ instancia con una persona, me tiene que gustar mucho una persona y, para eso… ¡me pongo de novia!”, contó.

Fotos: captura eltrece / Instagram @sevenkayne

Cuando le preguntaron si le daba “cosa” salir con hombres más jóvenes, ella lo negó. “No me daría para nada ‘cosa’. No tengo tema con la edad (…). Es verdad que uno con la edad va perdiendo el colágeno y es súper importante adquirirlo. Yo me mantengo así sólo por eso”, cenfesó, dando a entender que sí está “consumiendo” esa proteína.

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