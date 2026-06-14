Este domingo, el ciclo Buena Semana, que conduce Fede Wiemeyer po TN, accedió en exclusiva al predio privado de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, donde este domingo se estrellaron dos helicópteros y murieron seis personas, entre ellas el reconocido youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi.

En el lugar del accidente, las cámaras captaron objetos personales como un desodorante y un reloj, además de restos de uno de los asientos y una hélice de la aeronave en la que viajaban las víctimas fatales. El impacto fue tan violento que una de las máquinas se incendió y la columna de humo se vio a varios kilómetros.

Imáges del accidente en el que murió Gaspi (Foto: captura TN)

El accidente ocurrió sobre Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campos. Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, los primeros reportes indican que los helicópteros chocaron en pleno vuelo antes de caer sobre el estacionamiento de un concesionario de la marca BYD. Un portavoz del operativo detalló que una de las aeronaves impactó contra unos 20 autos estacionados, mientras que la otra cayó en otra parte del depósito, aunque no explotó.

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El siniestro dejó seis muertos. Además del youtuber Gaspi, perdieron la vida el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. La noticia sacudió a la comunidad de creadores de contenido y al mundo del espectáculo internacional.

La confirmación de la muerte de Gaspi generó una ola de conmoción entre sus seguidores y en el universo del streaming. Gaspar Prim Díaz se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales argentinas por su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y un humor que no pasaba desapercibido.

Lucas Vignale y Gaspi, ambos fallecidos en el accidente de helicópteros (Foto: Instagram @gaspipd)

Nacido en Buenos Aires, Gaspi saltó a la fama a los 17 años. Con su clásico saludo “Buenas”, recorría las calles porteñas para interactuar con desconocidos y grabar situaciones incómodas, insólitas y muchas veces virales. Su contenido explotó en YouTube, TikTok y otras plataformas digitales, donde reunió millones de seguidores a pesar de tener pocos videos en su canal.

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