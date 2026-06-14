La noticia del choque de helicópteros en Río de Janeiro que no dejó supervivientes sacudió a miles de seguidores en la Argentina, pero para Juli Savioli, expareja de Gaspi, el impacto fue inmediato y devastador.

Minutos antes de que se confirmara que el youtuber era una de las víctimas fatales, la influencer compartió un mensaje desesperado en sus redes sociales. “Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Está confirmado?”, escribió en una foto en la que se la ve llorando, reflejando la angustia y la incertidumbre que vivió en esos momentos previos a la confirmación de deceso de quien fue su pareja.

Juli Savioli se moso muy preocupada tras la muerte de Gaspi (Foto: Instagram @julisavioli)

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Gaspi y Juli Savioli vivieron un intenso romance que se hizo público en 2022, cuando el creador de contenido le propuso ser su novia durante uno de sus shows. La pareja se mostró muy unida en redes sociales, pero el vínculo terminó en abril del año siguiente.

La confirmación de la muerte de Gaspi generó conmoción en el mundo del streaming y entre sus millones de seguidores. Su nombre real era Gaspar Prim Díaz y, con apenas 17 años, se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales argentinas.

Gaspi y Juli Savioli (Foto: Instagram @julisavioli)

Gaspi dejó una huella imborrable con su contenido espontáneo, provocador y profundamente conectado con el lenguaje de las nuevas generaciones. Su legado seguirá vivo en cada uno de los que lo siguieron desde sus primeros pasos en internet.

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