La condena a Felipe Pettinato de tres años de prisión en suspenso no conformó a nadie, ya que mientras la familia de Melchor Rodrigo se indignó por el hecho de que eluda la cárcel, ahora Tamara Pettinato explicó por qué van a apelar el fallo desde el lado de la familia del imitador de Michael Jackson.

“Estamos más tranquilos, pero tampoco es que estamos contentos. Fue una tragedia espantosa y no es que haya un final feliz. Estaba la posibilidad de que le den más años y que pueda ir a prisión”, reflexionó Tamara, atenta a que arrastraba otra pena de nueve meses también en suspenso por abuso sexual simple.

Luego, cuando la periodista de Lape Club Social indagó si le parecía “un veredicto justo”, Pettinato exclamó: “No. La verdad que fue injusto, porque el planteo que hizo nuestro abogado fue la absolución”.

Roberto y Tamara Pettinato (Foto: Movilpress)

“Porque no hay nada en toda la causa, ni en los testigos, ni en las pericias que hicieron los bomberos, pericias que hicieron médicos, no hay nada que indique quién inició el fuego y cómo se inició. O sea, podría haber sido uno, el otro, los dos. Esa prueba no está”, justificó.

La apelación de la condena a Felipe Pettinato

“Todavía no escuchamos igual los argumentos de por qué llegan a este veredicto. Esto tampoco termina acá”, continuó.

Tamara Pettinato aclaró con qué argumentos van a apelar la condena a Felipe

Tamara en ese momento se explayó: “Nosotros esperábamos la absolución basándonos en que no se desprendió de ningún testigo, de ninguna prueba, de ninguna pericia, determinó cómo se inició el fuego, ni quién lo inició. Entonces, para nosotros, la única alternativa era la absolución”.

En medio de su testimonio también se quejó de que “dieron por hecho que Felipe inició el fuego”, o que Melchor “estaba durmiendo” y “eso no estaba en la causa”: “Fueron cuatro años de bancar que digan cualquier cosa”.

Al final, Tamara evitó confrontar con los familiares de Melchor Rodrigo, quienes acusaron falta de parcialidad en el juicio contra Felipe Pettinato.