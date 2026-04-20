A poco menos de un año de que se supiera de su relación con el empresario Nicolás Trombino, Jésica Cirio reveló que está embarazada de su segundo hijo. Ángel de Brito brindó la primicia este lunes y explicó por qué tuvo que demorar la noticia durante varios días.

Según detalló el conductor, la modelo lleva poco más de tres meses de gestación y se prepara para recibir a su segundo hijo. Vale recordar que Cirio ya es mamá de Chloe, fruto de su relación anterior con Martín Insaurralde.

Pero la verdadera bomba llegó cuando De Brito reveló el nombre del papá: Nicolás Trombino, un empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, será quien acompañe a Cirio en esta nueva etapa. Además, el periodista contó que el bebé en camino es un varón, lo que suma aún más expectativa a la noticia. “Ya tiene la parejita”, ironizó.

Algunos minutos después, Ángel puso al aire el audio que Jésica Cirio le envió, agradeciéndole por no contar la primicia antes de tiempo.

QUIÉN ES NICOLÁS TROMBINO, EL EMPRESARIO QUE TENDRÁ UN HIJO CON JESICA CIRIO

Nicolás Trombino es un empresario argentino que, hasta ahora, se mantenía alejado de los flashes y la exposición mediática. Su nombre empezó a sonar fuerte después de que se conoció su relación con Cirio y la confirmación de que será papá junto a la conductora.

Trombino trabaja desde 2017 en el sector de supermercados mayoristas y ya es padre de un joven de 21 años, fruto de una relación anterior. Su historia con Jesica Cirio habría comenzado de manera reservada, a través de amigos en común, y se consolidó lejos de las cámaras tras la escandalosa separación de la modelo de Elías Piccirillo, el empresario que hoy cumple prisión domiciliaria.

Foto: web

“Esta vez, Jésica googleó”, ironizó De Brito, en referencia a los antecedentes de Trombino, pese a que a comienzos de este año revelaron en LAM que debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero en el que vive. La noticia del embarazo no solo blanqueó la relación, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de la modelo, que se prepara para agrandar la familia.

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