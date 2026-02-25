En medio de un presente personal que parecía haber quedado atravesado por la polémica, Jésica Cirio decidió volver a apostar al amor.

En las últimas horas, se conoció la primera imagen que confirmaría su romance con el empresario Nicolás Trombino, dejando atrás las versiones y dándole entidad a una relación que hasta ahora se manejaba en total hermetismo.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien dio a conocer el material en su ciclo digital, donde aseguró que la modelo y conductora se encuentra transitando un nuevo vínculo sentimental tras los conflictos judiciales que marcaron su vida privada en el último tiempo.

Según detalló el conductor, la producción del programa logró acceder a una foto donde se puede ver a Jésica Cirio junto a Nicolás Trombino compartiendo un encuentro íntimo con amigos y familiares, en lo que habría sido una salida distendida lejos del foco mediático.

Jésica Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino. Crédito: Instagram

JESICA CIRIO, UN NUEVO CAPÍTULO EN EL AMOR

De acuerdo a la información brindada al aire, la persona que acercó la imagen aseguró que la pareja se mostró inseparable durante toda la velada, con gestos de complicidad y constantes muestras de afecto. “No se despegaban ni un segundo, estaban muy enamorados y no paraban de reírse juntos”, revelaron.

Sin embargo, el nombre del empresario no tardó en generar comentarios, ya que algunos trascendidos señalan que Nicolás Trombino tendría antecedentes que podrían traerle complicaciones a futuro. Aunque por el momento se trata solo de versiones, lo cierto es que el entorno de la conductora mantiene cautela frente a esta nueva etapa sentimental.