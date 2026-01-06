En las últimas horas, Jesica Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir en sus redes sociales una serie de imágenes de su Año Nuevo 2026.

En las postales se la ve sonriente, vestida de blanco con delicados detalles de encaje, posando junto a Chloé Insaurralde, la hija que tuvo con Martín Insaurralde.

Si bien el posteo estuvo acompañado por mensajes de buenos deseos para el nuevo año y palabras de agradecimiento a sus seguidores, en los comentarios rápidamente se desató una fuerte controversia. Muchos usuarios aseguraron notar “algo extraño” en el rostro de la modelo y apuntaron directamente a un supuesto nuevo retoque estético.

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

Quienes siguen a Jesica Cirio desde hace años no tardaron en marcar que luce mucho más joven de lo habitual, pese a sus 40 años, y la calificaron como “irreconocible”. Comentarios como “otro retoque en la cara” o “de tantas cirugías ya no parece ella” se repitieron con dureza en distintas plataformas.

Jésica Cirio mostró su Año Nuevo y en redes la acusaron de nuevos retoques estéticos. Crédito: Instagram

A lo largo de su carrera, Cirio siempre evitó profundizar públicamente sobre posibles intervenciones estéticas. Sin embargo, tras su divorcio de Insaurralde, sí confirmó haberse realizado un rejuvenecimiento vaginal con láser, aunque nunca habló de manera directa sobre cambios faciales.