Jesica Cirio volvió a ser tendencia en las redes sociales después de publicar una foto frente al espejo que no pasó desapercibida para sus seguidores. La modelo y conductora eligió su cuenta de Instagram para compartir una imagen que rápidamente se llenó de comentarios y likes.

En medio de los rumores de romance con un el empresario de 35 años Nicolás Trombino, Cirio se mostró en sus redes sociales con un look relajado de entre casa, posando frente al espejo a cara lavada, postal que se viralizó y da que hablar.

Jésica Cirio posó al natural en su casa (Foto: Instagram/@jesicacirio).

Luego del escándalo de su separación de Elías Piccirillo, desde hace unas semanas la conductora suele compartir momentos importantes de su vida cotidiana y looks con sus más de tres millones de seguidores. Esta vez la foto frente al espejo generó un impacto especial ya que muchos usuarios resaltaron la naturalidad y la frescura con la que se mostró, lejos de las producciones habituales.

EL PRESENTE DE JÉSICA CIRIO TRAS LA SEPARACIÓN DE ELÍAS PICCIRILLO

Jésica Cirio y Elías Piccirillo se separaron a fines de febrero del 2025. La modelo confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, después de casarse en mayo de 2024. La ruptura ocurrió menos de un año después de la boda y en medio de un escándalo.

Actualmente, Cirio se encuentra enfocada en sus proyectos personales y profesionales, mantiene un perfil bajo pero a su vez marca presencia en las redes sociales, donde comparte tanto su rutina de entrenamiento como momentos familiares con su hija y laborales. Se la vinculó amorosamente con un empresario, sin embargo hasta el momento no hubo confirmación.

