Estefi Berardi se animó a contar su verdad sobre el escándalo que la enfrentó con Jésica Cirio y no dudó en señalar a Elías Piccirillo como el responsable de un cambio radical en la actitud de la conductora.

En diálogo con el programa Puro Show, la panelista repasó los momentos de tensión, las discusiones y cómo la relación de Cirio con Elías terminó afectando los vínculos más cercanos: “Cuando empezó con Elías me empecé a pelear con ella”.

La panelista recordó que, al principio, su relación con la modelo era excelente. “Cuando entré a Combate, ella fue re generosa conmigo. Siempre la mejor, pero cuando empezó con Elías, yo me empecé a pelear, a discutir. Para mí, estaba mal influenciada”.

Estefi Berardi hablo de Jésica Cirio y Elías Piccirillo en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final, Berardi fue contundente: “Sí, para mí Elías le hizo mal. Yo la conozco hace un montón y noté el cambio. De hecho se alejó de Burlando también en esa misma época, que era su amigo de toda la vida. No sé bien qué pasó ahí, pero justo cuando estaba con este pibe, le pasó todo eso”.

ESTEFI BERARDI TAMBIÉN RECORDÓ LOS EPISODIOS DE AMENAZAS

Durante la entrevista con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Estefi Berardi también se refirió a los episodios de amenazas que vivió ella y otras figuras del medio como Majo Martino y Fer Iglesias.

“En el caso de Fer y Majo, por lo que entendí, otra persona les escribió, pero bueno, venía del lado de ella. Yo en su momento discutí fuerte con ella porque había contado que estaba enamorada, pero ni siquiera dije el nombre de Elías, no dije nada, y me dijo unas cosas en tono desmedido respecto a lo que yo había dicho”.

