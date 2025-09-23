En medio de la polémica por las causas que rodean a Martín Insaurralde y a Elías Pichirilo, la periodista Mercedes Ninci reveló en diálogo con Puro Show información exclusiva sobre el avance de los expedientes y no dudó en cuestionar a Jésica Cirio.

Ninci aseguró que en los próximos días habrá un giro clave en la causa que investiga al último exmarido de la modelo: “Falta muy poquito para que el fiscal Franco Picardi pida que Piccirilo sea mandado a juicio oral, por lo que tengo entendido, va a ser un trámite muy rápido y Casanelo lo va a mandar a juicio oral también”.

Según detalló, el fiscal solicitará la elevación a juicio oral y el juez ordenará el avance del proceso. Sin embargo, aclaró que en esta causa Jésica Cirio no está imputada. Donde sí aparecen complicaciones para la modelo es en la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde.

MERCEDES NINCI REVELÓ QUÉ SE VIENE EN LA JUSTICIA PARA JÉSICA CIRIO

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Mercedes Ninci adelantó que el 25 de septiembre se realizará una audiencia clave en la Cámara de Casación para definir quiénes serán los peritos encargados de analizar los bienes del exfuncionario y su entorno, entre ellos Jésica Cirio.

“Esto era lo que trababa el llamado de indagatoria. Insaurralde quería poner, y el juez anterior también, un perito elegido por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que seguramente iban a elegir un perito amigo. A ella no le creo nada”, explicó Ninci, remarcando la importancia de la decisión que se tomará en esa fecha.

