El fin de semana Jésica Cirio (40) lanzó un contundente comunicado a través de sus redes sociales para aclarar cuáles fueron las causas de la muerte de su hermana, Verónica Mestre (57), a raíz de las versiones que circulaban en los medios; y ahora se supo cómo fue el entierro.

En Puro Show, Ángeles Balbiani contó detalles sobre el sepelio de la empresaria, que padecía una enfermedad desde hacía 10 años y que falleció en febrero. “Desde ayer la producción está tratando de averiguar adónde fue el cuerpo de la hermana de Jesica Cirio y ya sabemos”, señaló la panelista.

“Lo voy a contar, es fuerte. A la hermana de Jesica Cirio la entierran en febrero”, dijo Balbiani. “Hay una particularidad. Fue enterrada de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hubo un entierro, que no hubo una compra de ataúd, sino que se hizo a través del servicio municipal”, reveló.

“Esto existe mayoritariamente para la gente que está en situación de calle y que no tiene familia”, explicó, sobre esta extraña movida de la familia de la modelo, de quien se reveló que tiene a su nombre más de 40 departamentos.

“Entonces, llama muchísimo la atención que Jesica, que ostenta una fortuna, que la tiene, no se haya hecho cargo. Tiene que haber un motivo por el cual no se hizo cargo de que este entierro fuera que tenía muy buena relación con esta hermana. Porque si vos me decís que no tenés relación, no sabés nada de tu hermana…”, agregó Balbiani.

“No hubo ni servicio de cochería, ni servicio de compra de féretro. Habría entrado de forma municipal y estaría en una sección que es la G3. No quiere decir nada, simplemente G3 sería la zona del cementerio donde uno puede ir a la casa de la hermana. Para identificar dónde está el cuerpo de tu ser querido”, reveló la panelista.

“Pero habría llegado la hermana de Jesica Cirio de forma gratuita. Como una indigente. A través de la municipalidad en febrero y estaría enterrada en la zona G3. (…) Claramente, por tener un apellido diferente, no se hizo una investigación mucho más compleja. Recordemos que el apellido es Mestre. Es la primogénita de su madre. Y habría llegado a este cementerio como la tía de Jesica Cirio, no como la hermana”, explicó Ángeles.

