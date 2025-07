Benjamín Vicuña habló a fondo de sus diez años de amor con Pampita y de sus cinco años y medio de relación con la China Suárez y sorprendió con una contundente autocrítica.

El actor chileno fue a Con todo respeto, el programa que conduce Andrea Rincón en la TV Pública, y asumió haber sido demasiado complaciente con sus exparejas por miedo al abandono.

LA FUERTE AUTOCRÍTICA DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS SUS RELACIONES CON PAMPITA Y LA CHINA SUÁREZ

“No se trata de cometer los mismos errores, en mi caso tiene que ver con el miedo a la pérdida, al vacío, a que te dejen. Básicamente lo que sufrimos todos, ¿no? El apego, el desapego. Los miedos”, dijo Benjamín, reflexionando sobre el amor.

Y continuó: “Estos dos años de soltería me sirvieron para volver al eje, para decir qué me gusta a mí, cómo me gusta mi la casa, qué música me gusta”.

“Yo llevaba ya casi 20 años consecutivos de relaciones que estaban encadenadas, unas con otras. Que fue hermoso, de mucho amor, pero yo fui cediendo mucho terreno. ‘¿Cómo querés la casa?’. Da lo mismo. ‘¿Qué música escuchamos?’. Da igual. ‘¿Qué comemos?’”, expuso Vicuña.

Ya argumentó que le motivo de haber cedido tanto espacio a sus exparejas y madres de sus hijos, Pampita y China Suárez, fue por el temor a la pérdida. “Yo creo que esto habla de una inseguridad profunda”, concluyó el actor.

