El escándalo entre China Suárez y Benjamín Vicuña cosechó todo tipo de opiniones y la de Sabrina Rojas no pasó desapercibida.

La conductora de Pasó en América fue letal con el actor chileno, a quien juzgó como pareja y puso el acento en las infidelidades a Pampita, madre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

SABRINA ROJAS DESTROZÓ EN VIVO A BENJAMÍN VICUÑA EN PLENO ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

“Yo a Benjamín no lo conozco. Es una persona que cuando habla me parece muy espectacular porque, a pesar de su estelaridad siempre frena, pero un hombre que engaña a una mujer que perdió una niña de la manera que la engañó con la China Suárez, no habla de cuidar mucho la psiquis de una mujer”, dijo Sabrina en el programa de América.

Con contundencia, continuó: “Ser infiel… Fue perverso con Pampita. Era una cosa muy tremenda lo que él hacía con ella. A esa mujer la enloqueció. No estaba bien lo que él hacía”.

“Un acto de amor de él era separarse. Tal vez siempre es el perverso que viene, te llora y te dice ‘voy a cambiar’”, agregó.

Y Tartu le retrucó: “Ella, Pampita, entra igual. Es perverso, pero la engaña con una, dos, tres, le pide perdón y vuelve”.

Pero Sabrina sostuvo lo dicho: “Es lo mismo que juzgaron a una mina que la golpearon y se queda, se queda y se queda. No”.

