Pampita contó a Puro Show la charla que tuvo con la China Suárez en medio de los escándalos con Wanda Nara por Mauro Icardi y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

“En estos días dijiste que hablaste con la China porque te pidió recomendaciones para un regalo”, le comentó el notero y ella contestó: “Sí, claro. Es que hablamos porque nuestros hijos son hermanos, así que es lo normal”.

“Nuestros hijos son hermanos, es un lazo muy, muy fuerte. Y estamos muy ubicadas sabiendo que ellos son la prioridad”, remarcó y el cronista repreguntó: “Viste que hoy parece que están todos contra la China, últimamente con lo que está pasando...”.

Pampita habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“No tengo ni idea, no opino nada. No voy a decir nada, no me quiero meter en un tema que no es mío, y menos cuando hay un lazo familiar de por medio, así que no”, dijo la conductora contundente.

“¿Le darías alguna recomendación a ella?“, insistió el periodista y Carolina cerró: “No, no. No le doy consejos a nadie en esta vida, porque cada uno, viste, tiene que vivir sus propias cosas y no sirven los consejos”.

PAMPITA CONTÓ CÓMO SE ORGANIZÓ CON SUS HIJOS PARA PASAR EL DÍA DEL PADRE

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Pampita contó cómo se organizó con sus hijos para que pasen el día del padre con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

“Almorzarán con sus padres, irán con regalos, como corresponde. Y bueno, le darán mucho amor a sus padres, agradeciéndoles que les dieron la vida”, dijo la conductora en Puro Show.

