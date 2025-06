Pampita Ardohain volvió a ser consultada por su vínculo con la China Suárez, con quien protagonizó un mediático escándalo en diciembre de 2015 tras descubrirla en un motorhome con Benjamín Vicuña.

Aunque la modelo evitó involucrarse en la polémica entre la actriz y Wanda Nara, sí compartió una revelación que dejó boquiabiertos a muchos.

Durante su participación en Los Profesionales de Siempre (elnueve), Pampita contó que la China, actualmente en pareja con Mauro Icardi, se comunicó con ella desde Turquía con un pedido muy especial relacionado con uno de sus hijos.

Pampita disfruta de la nueva remodelación de su casa en Nordelta (Foto: IG @pampitaoficial)

“Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle. Hablamos, como tiene que ser, porque somos madres de niños que son hermanos“, relató la conductora, haciendo alusión a una consulta sobre gustos o talles del pequeño.

Con firmeza, Pampita aclaró que no piensa involucrarse en conflictos ajenos: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.

PAMPITA Y CHINA SUÁREZ: DEL ESCÁNDALO DEL MOTORHOME A UNA RELACIÓN ARMONIOSA

Cabe destacar que la buena relación entre las ex de Vicuña viene gestándose desde hace tiempo.

De hecho, María Eugenia Suárez participó del emotivo homenaje a Blanca, la hija fallecida del actor y la modelo, el día en que hubiese cumplido 15 años.