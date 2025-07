Este fin de semana Fernanda Iglesias venía dando pistas sobre una supuesta infidelidad de Diego a Yanina Latorre, y aunque no dio nombres, la conductora de SQP tomó el guante y la desafió a hablar de eso, asegurando que no tenía pruebas.

“Fer cuando tengas tiempo me gustaría contarte la historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador de fútbol muy famoso, esposo de una panelista rubia muy vigente). Nos vimos hace poco. Hermoso reencuentro. Nos conocimos en Bariloche en 1986. Un montón”, fue el mensaje que le enviaron a Iglesias, y que ella mostró en sus redes.

Yanina y Diego Latorre (Foto: captura América TV)

“Y con respecto al mensaje, tengo chats y todo el cuento de cómo fue encuentro. Pero no lo voy a contar. Lo dejo a tu criterio, amoooor”, escribió Fernanda parafraseando la muletilla de Yanina.

Leé más:

Yanina Latorre explicó por qué su esposo Diego le fue infiel con Natacha Jaitt

FERNANDA IGLESIAS ANUNCIÓ QUE EXPONDRÁ UNA SUPUESTA NUEVA INFIDELIDAD DE DIEGO A YANINA LATORRE

En ese sentido, este lunes Fernanda contó que uno de los dos integrantes de la pareja se había comunicado con ella. “Una de las partes involucradas se comunicó conmigo y me pidió que por favor no pusiera nada. No me desmintió nada… Onda Lourdes Sánchez. (…) Ahora todos me van a decir que soy cag…, que arrugué, etc”.

Tras las provocaciones de Yanina Latorre en SQP y Pepe Ochoa en LAM para que cuente lo que sabe acusándola de farsante, Fernanda finalmente cedió y decidió mostrar el mensaje que recibió de Diego Latorre, preguntándole si podía llamarla.

Foto: Instagram @ferigleok

Foto: Instagram @ferigleok

Foto: Instagram @ferigleok

“Mañana será un gran día”, adelantó Fernanda, antes de compartir la captura del chat y llamada con Diego Latorre bajo el rótulo “¿dijeron que nadie me llamó?”. “Y cuando escuchen el audio que tengo se caen de o… Me voy a dormir. ¿Por qué hago esto? Porque estoy harta de que mientan sobre mí. Buenas noches”, cerró, prometiendo una mañana movida en Puro Show.

Foto: Instagram @ferigleok

Foto: Instagram @ferigleok

Leé más:

Yanina vs Marixa: ¡Pampito revela lo que nunca se dijo sobre el combate entre las panelistas!