Este viernes, Yanina Latorre le dedicó todo su SQP al desplante de Marixa Balli a Ángel de Brito por no haberle ofrecido la conducción de LAM, y explicó que estuvo a punto de dejar ese ciclo al haber llegado a estar al frente de su propio programa.

“Cuando este año logré mi primer programa como conductora, charlé con Lucas González y le dije que iba a seguir siendo por un tiempo panelista un tiempo más“, reveló, pero luego contó que Ángel le pidió que siga siendo panelista, a sabiendas de que es parte fundamental de LAM.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

"Cuando uno llega a conducir después no baja a ser panelista y me parece una cuestión de fidelidad y agradecimiento a él porque todo lo que tengo, lo logré gracias a este programa“, dijo, aunque este domingo le puso una fecha de vencimiento.

YANINA LATORRE REVELÓ SI SE IRÁ DE LAM TRAS SU CRUCE CON MARIXA BALLI

"Pero si hablé que cada vez que Ángel faltara yo no iba a venir. Me parecía que era momento de empezar a encontrar un lugar como conductora y no panelearle a todo el mundo, ni hablando de vos ni de nadie”, agregó Yanina en SQP.

Pero este domingo en Infama, Nahuel Saa, La Criti, se animó a preguntarle a Yanina si cree que Marixa se está manejando en el panel como si siguiera siendo vedette. “Lo llevé un poco a eso, porque capaz que está acostumbrada a manejarse así”, dijo la conductora.

Yanina Latorre y Ángel de Brito. (Foto: @yanilatorre)

“Me dieron la conducción a mí, no lo pedí, pero creo que me lo gané por laburo”, dijo Yanina, y Nahuel le preguntó si ante esta situación tiene planeado irse o no de LAM. “Yo le dije hasta fin de año a Ángel que sigo, no me muevo. El año que viene veremos qué hacemos”, contestó ella.

Sin embargo, Marcela Tauro le recordó acerca de los rumores que la señalan como una nueva figura de eltrece, a lo que ella respondió: “Tengo tres años firmados con América. No me voy de LAM ni de América ni de SQP. No hay nada que me haga más feliz que mi programa”, aseveró.

