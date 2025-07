Este viernes Yanina Latorre abrió su SQP con una interna de LAM que dejó al descubierto, según ella, la furia de Marixa Balli con la producción del ciclo por no tenerla en cuenta para la conducción cuando Ángel de Brito se desgarró, dejando en su lugar a Pepe Ochoa.

Durante una hora, Yanina y sus panelistas destrozaron a la actriz, cantante y conductora, acusándola de “no bancar a Pepe”. Ya en LAM, Marixa le hizo varios reproches a la esposa de Diego Latorre, con quien terminó cruzándose fuertemente en vivo.

“No sabía que estabas tan enojada. No sabía de tu enojo, en serio”, le dijo Yanina. “Pensé que era una broma que te ibas del grupo de WhatsApp, no sabía de todo este entuerto. Me enteré de todo hoy cuando te vi hablar y descargar”, agregó la recién llegada. .

MARIXA BALLI Y YANINA LATORRE SE CRUZARON EN VIVO TRAS EL DESCARGO DE LA PRIEMRA SOBRE EL TRATO RECIBIDO DE LA PRODUCCIÓN

“¿Qué enojo? Tampoco es un enojo terrible, yo dije lo que sentía. No me gusta que estés todo el tiempo como insinuando que estoy enojada con el universo, porque no es así”, le reprochó la “Cachaca” a Yanina, que le respondió sin titubeo, a sabiendas de su situación de privilegio en el ciclo.

“Pero se te ve enojada, no se te ve relajada. Hoy se te vio enojada con la producción, dijiste algo así como: ‘yo no quiero ser conductora de chimentos’ y es algo que también le dijiste al conductor de chimentos", le retrucó Latorre.

“No quiero ser conductora de un programa de chimentos, le dije bien claro a Ángel porque quiero ser panelista de un programa de chimentos“, dijo Balli, que a fines del 2024 había renunciado a LAM acusando “bajos sueldos”.

EL TENSO MOMENTO QUE SE VIVIÓ EN LAM CUANDO MARIXA BALLI PROTESTÓ EN VIVO Y ÁNGEL DE BRITO MANDÓ AL CORTE

“Dijiste que no hablabas porque había alguien que era cínico, porque no iba a terminar más y se te vio enojada”, agregó Yanina mientras Ángel de Brito notaba que “las suricatas entraron en ‘panic attack’”.

“Me pareció que no estuvo bueno el día que condujo Pepe no remarle las cosas porque estabas enojada y no hablabas”, agregó Yanina. “Disculpa porque yo le remé, hay momentos en los que hablo y momentos en los que no hablo. Pero remé y hablé, dije lo que quise decir”, hizo notar Marixa.

La situación se puso tan tensa que Ángel de Brito decidió mandar a un corte para descomprimir y evitar que una de sus panelistas más eficientes renuncie por segunda vez en el año.

