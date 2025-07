Luego de las especulaciones que surgieron tras el anuncio de Nico Vázquez, quien confirmó su separación de Gime Accardi tras 18 años de amor, Yanina Latorre reveló detalles de la charla privada que mantuvo con el actor.

“Me llamó Nico Vázquez. Hablamos, no estaba enojado. Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me contó mucho de su intimidad, me contó mucho de la relación con Gime. Quería saber, obviamente, cómo me enteré de la separación. Él me dijo que cuando se enteró que yo estaba preguntando si estaban separados, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo. Y ahora está arrepentido, de esos posteos porque dice que su vida es un infierno desde el martes”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Esto es porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales las niega todas. Todo lo que me dijo, se lo creí. Hablamos un montón, él lloraba. Le dije, ‘no llores, no me des explicaciones’, porque él a mí no me debe dar ninguna explicación. Me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes, porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”, agregó.

Y cerró: “Hablé tanto con él y lo escuché tanto que ahora pienso al revés: para mí, ella lo dejó a él. Es que la separación entiendo que fue mutuo acuerdo, pero hoy me contó un drama. Esto la vienen remando hace más de un año”.

Después de 18 años de amor, Nicolás Vázquez sorprendió a todos sus seguidores al recurrir a las redes para anunciar su separación de Gimena Accardi, a través de un sentido y profundo posteo.

“Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzó diciendo Nicolás en Instagram Stories.

“No fue una decisión fácil porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”, agregó.

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que, a veces, lo más sano es soltar.Elegimos, hoy, transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”, siguió.

Y cerró, con un pedido especial: “Compartir esta noticia no es sencillo porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido.Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.