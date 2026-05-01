El clima entre Pampito y Luis Ventura volvió a calentarse en la televisión tras conocerse las nominaciones de los Martín Fierro de Televisión 2026. El conductor de Puro Show le reclamó al presidente de APTRA el hecho que ni él ni ninguno de sus compañeros y/o productores del programa de eltrece no hayan entrado a competir en las ternas este año.

Ambos tuvieron un ida y vuelta picante en la emisión del último jueves y luego, en La Mañana con Moria, Ventura le reclamó a Pampito los viáticos de todos los móviles que le dio desde que empezó su formato, entre otras frases contundentes.

Este viernes, en su paso por el programa de Moria Casán, Pampito le contestó sin filtros al periodista: “Que me pase el CBU que se lo pago yo de mi bolsillo, si está tirado Luis Ventura, yo se lo pago, que me pase. Y por ahí le tiro unos mangos más a ver si lo nomina el año que viene”.

Pampito habló de Luis Ventura en el programa de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

“Cada vez que son los Martín Fierro y hacemos un móvil con Luis terminamos discutiendo, el año pasado también nos agarramos al aire. El enojo que tenemos es porque amamos y odiamos los Martín Fierro, te enojas pero también queres estar, no queres quedar afuera”, agregó el conductor de Puro Show.

PAMPITO EXPLICÓ QUÉ FUE LO QUE MÁS LES MOLESTÓ DE LAS NOMINACIONES DE LOS MÁRTÍN FIERRO

En La Mañana con Moria, Pampito explicó qué fue lo más les molestó de las nominaciones de los Martín Fierro 2026: “Todos estabamos unidos y todos decíámos que Fernanda Iglesias se merecía la nominación, te puede gustar más o menos pero no se puede discutir que tuvo un gran año en cuanto a primcias y a genera, toda la televisión habló de lo que ella contaba. Te sentís invisibilizado”.

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