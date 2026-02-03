La industria televisiva argentina ya tiene marcada en el calendario una de las noches más importantes del año. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) oficializó junto a Telefe que los premios Martín Fierro de Televisión 2026 se realizarán el lunes 18 de mayo, presumiblemente en el emblemático Hotel Hilton Buenos Aires, sede tradicional de la gala.

Según trascendió, la conducción volvería a estar en manos de Santiago del Moro, quien ya lleva tres ediciones consecutivas al frente de la ceremonia, consolidándose como el anfitrión elegido para la noche más importante del medio.

LA EDICIÓN 2025: TELEFE Y DEL MORO, GRANDES PROTAGONISTAS

La última entrega de los Martín Fierro tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025 y dejó momentos memorables. Santiago del Moro no solo brilló como conductor, sino que también se llevó el codiciado Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la ceremonia.

En cuanto a canales, Telefe dominó la noche con 14 estatuillas, posicionándose como la señal más premiada. Detrás quedaron América TV y El Trece, ambos con seis premios cada uno, en una competencia reñida por el segundo lugar del podio.

OTRAS GALAS ANTES DE LA GRAN NOCHE

Antes de la entrega principal de mayo, APTRA tiene programadas dos ceremonias especiales que amplían el universo de los Martín Fierro: El 12 de abril se realizará el primer Martín Fierro a la Música, una nueva categoría que busca reconocer y jerarquizar la producción musical argentina dentro del premio más prestigioso del país. Esta iniciativa marca un hito en la historia de APTRA y promete ser el inicio de una tradición.

El 26 de abril será el turno del Martín Fierro de la Moda, una gala que ya tiene su espacio consolidado y que celebra a los protagonistas de la industria fashion nacional.