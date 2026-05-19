Shakira consiguió una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional anulara una sanción fiscal y ordenara que el Estado le reintegre más de 55 millones de euros, una cifra que supera los 64 millones de dólares.

La resolución, emitida a mediados de abril, determinó “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.

Tras conocerse el fallo, la artista celebró públicamente la decisión y lanzó duras críticas contra la Agencia Tributaria española. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, expresó en un comunicado.

POR QUÉ SHAKIRA ESTABA EN CONFLICTO CON HACIENDA

El eje del conflicto entre Shakira y Hacienda giró en torno a su residencia fiscal durante los años en los que mantuvo una relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Mientras la cantante sostenía que recién se instaló de manera permanente en Barcelona a fines de 2014, el fisco español consideraba que ya residía allí desde antes y que debía tributar en el país.

Sin embargo, la Justicia concluyó que “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España más de 183 días” durante 2011, un punto clave para determinar la residencia fiscal.

shakira condena hacienda española.

La devolución incluye el impuesto sobre la renta, multas por infracciones consideradas “muy graves”, el impuesto sobre el patrimonio y los intereses correspondientes.

EL HISTORIAL DE SHAKIRA CON LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El caso de Shakira se convirtió en uno de los más resonantes vinculados a evasión fiscal en España y hasta inspiró una serie de ficción titulada Celeste, centrada en una inspectora que investiga a una estrella internacional de la música latina.

Además, la artista colombiana había alcanzado en 2023 un acuerdo con la fiscalía española para evitar un juicio por presuntos delitos fiscales correspondientes a 2012, 2013 y 2014.

Ahora, luego de este fallo favorable, la cantante regresará a España para presentarse en concierto por primera vez desde 2018, con doce shows programados entre septiembre y octubre.