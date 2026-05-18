Finalmente Mirtha Legrand dijo presente en los Martín Martín Fierro 2026 este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, después de haberse recuperado de una bronquitis que la tuvo tres semanas sin poder grabar su programa de los sábados, La Noche de Mirtha.

La histórica conductora recibió un cálido aplauso de parte de actores, conductores, panelistas, realizadores y todos los presentes en la entrega de premios de APTRA y ella se mostró agradecida, con una gran sonrisa desde su mesa.

Mirtha Legrand fue ovacionada en los Martín Fierro 2026 (Foto: captura de Telefé).

Así como Mirtha Legrand volvió a las grabaciones de su programa de eltrece, también asistió a la entrega de premios. Si bien su presencia no estaba confirmada hasta hace algunas horas, no quiso perferse la otra fiesta de la televisión por nada del mundo.

LAS PALABRA DE AGRADECIMIENTO DE LUIS VENTURA A MIRTHA LEGRAND POR ASISTIR A LOS MARTÍN FIERRO 2026

En el inicio de la ceremonia de los Martín Fierro 2026, Luis Ventura hizo una especial mención a Mirtha Legrand por asistir al evento de la televisión argentina y ella, agradecida, se puso de pie y se mostró conmovida por el reconocimiento.

(Foto: captura de Telefé).

“Aunque ya lo dieron al aplauso, quiero distinguir a una señora que a pesar de haber luchado contra una bronquitis, contra el frío y todas las contrariedades, ella me llamaba por teléfono, quiero distinguir a la señora Mirtha Legrand, que está siempre presente y que es la madrina de APTRA”, dijo el presidente la entidad y todo fue emocionante.

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