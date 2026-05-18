A tres meses de convertirse en mamá por primera vez junto al Chino Darín, Úrsula Corberó compartió un emotivo posteo sobre su vuelta al trabajo y revolucionó las redes.

La actriz española compartió un íntimo álbum de fotos en Instagram donde mostró cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida junto a su hijo Dante, su familia y también su regreso al trabajo con un radical cambio de look.

“Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada, Dios mío”, escribió Úrsula el 17 de mayo, dejando ver la emoción que siente por este presente personal y profesional.

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Las tiernas fotos de Úrsula Corberó junto a su bebé y el Chino Darín

Las fotos de Dante cosecharon todos los suspiros, especialmente la de Úrsula con su bebé en brazos y la del Chino Darín descansando junto al pequeño en el sillón de su casa.

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Además, la actriz sorprendió al revelar su nuevo look durante una visita a la peluquería antes de retomar las grabaciones de Jackal 2.

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)