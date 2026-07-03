El 2 de julio, Manuel Ibero vivió uno de los momentos más emotivos desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada. En el marco de un nuevo “Congelados”, recibió la visita de su mamá, Verónica, a quien no veía desde el 23 de febrero, cuando entró al reality de Telefe.

Entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento, madre e hijo protagonizaron un reencuentro cargado de emoción. Sin embargo, hubo un gesto que rápidamente se volvió viral y abrió un intenso debate en las redes sociales.

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados

Al despedirse, Verónica le dio a Manuel varios besos en la boca como muestra de afecto. La escena no pasó inadvertida para los usuarios de X, donde comenzaron a multiplicarse las opiniones, especialmente por tratarse del vínculo entre una madre y su hijo adulto.

El episodio recordó a lo ocurrido apenas un día antes con Tamara Paganini, quien también recibió a una familiar durante un “Congelados” y se saludó con un beso en la boca. En ese caso, el gesto pasó casi desapercibido, pero con Manuel la repercusión fue mucho mayor y generó una fuerte discusión en las redes.

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados (Captura de X)

Polémica en Gran Hermano por el beso en la boca de la mamá de Manuel Ibero durante “Congelados”

Mientras algunos usuarios cuestionaron el gesto y lo consideraron inapropiado, otros defendieron que se trató simplemente de una demostración de cariño familiar y criticaron a quienes intentaron sexualizar la situación.

Entre los comentarios que se viralizaron se leyeron mensajes como:

“Así no se besa a un hijo y menos a un hijo hombre. Si fuera un padre besando a su hija estaría siendo apedreado en el Obelisco”.

“Basta, entre familiares darse picos”.

“Qué mente retorcida tienen”.

“Ay, qué sucio tenés el cerebro para sexualizar las cosas”.

“No puedo creer que la gente vote por esto”.

“Qué asco, señora, es su hijo”.

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados (Captura de X)

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados (Captura de X)

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados (Captura de X)

Polémica en Gran Hermano por los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero en el Congelados (Captura de X)

La escena dividió opiniones y volvió a demostrar cómo un instante de apenas unos segundos dentro de la casa de Gran Hermano puede convertirse rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales.