Por primera vez en formato vinilo, llega uno de los encuentros históricos de la música popular argentina: “ALTA FIDELIDAD, Mercedes Sosa canta Charly García”, a la venta este 9 de julio, celebrando la fecha de nacimiento de la gran cantante tucumana.

Este excepcional álbum fue el producto de una prolongada relación musical y afectiva entre Mercedes Sosa y Charly García, que se conocieron cuando Charly era un genio musical de 12 años y Mercedes frecuentaba la casa de sus padres, los García Moreno, vinculados al mundo musical.

"Alta Fidelidad", el histórico álbum de Mercedes Sosa y Charly García (Foto de Universal Music Argentina)

Años más tarde se reencontrarían y establecerían un sólido vínculo, cuya máxima expresión es este disco, en el que Mercedes Sosa canta 12 canciones de Charly García, recorriendo su obra con versiones de temas de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Giran y su carrera solista.

“Alta Fidelidad” se comenzó a grabar en 1996 y fue terminado y editado en 1997, luego de pasar por estudios de Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Contó con la colaboración de grandes músicos locales como Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Juanse, Pedro Aznar, Mario Serra, María Gabriela Epumer, Juan Bellia y Ciro Fogliatta por nombrar algunos.

"Alta Fidelidad", el histórico álbum de Mercedes Sosa y Charly García (Foto de Universal Music Argentina)

El álbum reúne grandes éxitos de García de todas sus épocas, con sus arreglos y participación, esas canciones ganan con la increíble voz y la interpretación de Mercedes Sosa. Así cobran nueva vida temas como “Rezo por vos”, “Promesas sobre el bidet”, “Hablando a tu corazón”, “El tuerto y los ciegos”, “Cerca de la revolución”, “Cuando ya me empiece a quedar solo” y “Plateado sobre plateado”.

“ALTA FIDELIDAD, Mercedes Sosa canta Charly García” es una obra histórica, el testimonio único de la reunión cumbre de dos de los más grandes artistas de la música popular argentina.

Como nietos y herederos de nuestra eterna abuela Mercedes, agradecemos a la compañía por cumplirle su deseo: que este álbum tenga su versión en vinilo.

También, destacamos el apoyo del querido maestro Charly García y de su familia por acompañarnos en la decisión de revalorizar esta gran obra musical argentina.

Alta Fidelidad a su legado Universal.

Araceli y Agustín Matus.