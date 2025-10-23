Charly García cumplió 74 años el 23 de octubre y desde Ciudad te mostramos todas las fotos de lo que fue el festejo rodeado de sus más allegados y los famosos de su círculo íntimo.
Algunos de las celebridades que dijeron presente la noche del miercoles fueron Beto Casella, Mariana Fabbiani y su pareja Mariano Chihade, Brenda Asnicar, Joaquín Levinton, Rosario Ortega, entre otros.
Un detalle de color fue el gesto que tuvieron miles de fanáticos con el artista al escribirle notas y dejarle regalos en la entrada de su edificio de Palermo, donde tiene su departamento.
LAS FOTOS DEL FESTEJO DEL CUMPLEAÑOS DE CHARLY GARCÍA
Fotos: Movilpress.