En una noche de copas, guitarras y confesiones en Otro Día Perdido, Mario Pergolini abrió las puertas de su living para recibir a el Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega y los Beats Modernos. El encuentro, que sirvió como previa de la esperada Semana García, terminó convirtiéndose en una verdadera celebración del legado de Charly García, ese faro inagotable que sigue marcando el pulso de la música argentina.

La charla arrancó con anécdotas de escenarios y afinaciones, pero pronto la figura de Charly se adueñó de la mesa. Entre brindis con Carpano, los invitados se animaron a contar historias que hasta ahora permanecían guardadas.

Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de Arturo Puig, quien recordó su primer cara a cara con Charly y cómo ese encuentro lo marcó para siempre. El actor revivió la época de la primera formación junto a Nito Mestre, y compartió recuerdos de décadas acompañando culturalmente a García, junto a figuras como Palito Ortega.

El Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega y Arturo Puig y los Beats Modernos en Otro Día Perdido (Foto: prensa).

Puig también contó la emoción que sintió al recibir un mensaje de Palito en las últimas semanas: “Es un número uno, no necesitaba acercarme palabras tan sinceras y sentidas, pero lo hizo porque los grandes obran de esa manera”.

ROSARIO ORTEGA, EL ZORRITO VON QUINTERO Y LOS BEATS MODERNOS: UN HOMENAJE CON ADN DE ROCK NACIONAL

Por su parte, Rosario Ortega habló de la proyección que le dio Charly en la industria musical, no solo como colega de su padre, sino como amigo y mentor. “Charly me dio el primer impulso, me abrió un mundo donde el riesgo era parte de la belleza”, confesó.

Rosario, que acompaña a García desde 2012, agregó: “Con él entendí que la emoción siempre vale más que la perfección”. Por otra parte, el gran protagonista de la noche, el Zorrito Von Quintiero, relató cómo nació el proyecto de los Beats Modernos y recordó sus primeras grabaciones junto a Charly: “Tocar con él era entrar a un universo paralelo. Todo podía pasar, pero siempre con un sentido artístico enorme”.

El Zorrito fue claro: “No queremos imitarlo, queremos celebrarlo. Tomar su energía, su irreverencia y traerla al ahora”. Así, el homenaje respira el ADN del rock nacional y conecta generaciones desde la emoción y la autenticidad.

LA ANÉCDOTA DE LA LIMUSINA Y LA HAMBURGUESA: CHARLY, EL ZORRITO Y SAMALEA EN MIAMI

En medio de la celebración por los 30 años del histórico MTV Unplugged grabado en Miami, volvió a sonar una anécdota que pinta de cuerpo entero a Charly. Tras el show, García quiso seguir la noche paseando en una limusina blanca, mientras el Zorrito y Fernando Samalea solo soñaban con una hamburguesa al aire libre.

Los músicos terminaron escapándose del hotel por una ventana para cumplir su propio ritual de descanso. Charly se enteró después, se enojó un poco, pero —como en toda buena historia suya— la música volvió a reunirlos.

El encuentro en el living de Pergolini fue solo la antesala de lo que se viene: Beats Modernos celebrará la Semana García el próximo 21 de octubre en el Teatro Vorterix, con un show homenaje que promete ser inolvidable. En el escenario estarán el Zorrito, Rosario Ortega y Fernando Samalea —tres que conocen la alquimia García— junto a Joaco Burgos, el talento joven que conecta el legado con el presente.

La propuesta busca capturar ese espíritu libre y desafiante que Charly supo contagiar a todos los que alguna vez lo escucharon. Cada acorde, cada mirada entre los músicos, promete revivir fragmentos de una historia que sigue escribiéndose.

