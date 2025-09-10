La semana pasada, en las oficinas de Sony Music Argentina, Charly García firmó un nuevo contrato para el lanzamiento de un single muy esperado, nada menos que junto a Sting.

En el encuentro estuvieron presentes las autoridades de la discográfica, Mecha Iñigo y Tato Vega, quienes compartieron la emoción de este nuevo proyecto con el legendario músico.

Foto: gentileza de prensa.

Charly se mostró encantado con el resultado final de la colaboración, que comenzó a gestarse luego de un encuentro entre ambos artistas en los camarines del Movistar Arena de Buenos Aires, durante el show que el británico ofreció a fines de febrero de este año.

Este no es el primer cruce histórico entre ambos: García y Sting compartieron escenario en octubre de 1988, durante el recordado concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate.

El enigmático anuncio de su primera grabación juntos, publicado el lunes pasado en las redes sociales de ambos artistas, generó un enorme revuelo entre los fans. Aunque aún no se reveló el título de la canción, se sabe que su estreno será en la primera quincena de octubre, disponible tanto en plataformas digitales como en vinilo simple, con el mismo tema en ambas caras.

La expectativa es enorme: dos leyendas de la música internacional unidas por primera vez en décadas para un proyecto que promete emocionar a varias generaciones.

