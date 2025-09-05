La victoria de Argentina sobre Venezuela por 3-0 en las Eliminatorias Sudamericanas no solo será recordada como la última función de Lionel Messi en un partido oficial en el país, sino también por un cruce que emocionó a todos los hinchas.

Entre las figuras que se acercaron al Monumental, la presencia que más impacto generó fue la de Charly García, ícono del rock nacional. A sus 73 años y en silla de ruedas, el músico ingresó al vestuario una vez finalizado el encuentro para saludar a los jugadores.

La foto histórica de Lionel Messi y Charly García. Crédito: Instagram

Allí se produjo una postal que rápidamente se viralizó: Messi y Charly García juntos en una misma imagen, acompañados por Claudio “Chiqui” Tapia y Rodrigo De Paul. La foto, compartida en las redes del presidente de la AFA, reflejó la unión de dos símbolos argentinos: el fútbol y el rock.

UNA FOTO PARA LA HISTORIA

La presencia de Charly en la despedida de Messi de los partidos oficiales en suelo argentino tuvo un fuerte valor simbólico. El cruce entre el capitán de la Selección y el máximo referente del rock local generó un instante que quedará grabado como una de las escenas más emotivas de la noche.