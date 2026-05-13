El debut de Wanda Nara como protagonista en cine genera espectativas, y ahora eso se potenciaron con la filtración de las condiciones que puso para filmar escenas íntimas con Agustín Bernasconi.

“Besos aprobados en distintas intensidades. Contacto corporal, besos en cuello y rostro, aprobados. Contacto en espalda y zona baja permitido bajo encuadre cuidado. Desabrochar pantalón o ser alzada, aprobado con coreografía previa”.

La cinta se llama ¿Querés ser mi hijo?, encabezada por los personajes de Lucía y Javier, quienes “tienen sexo en la ducha contra la pared, con él detrás de ella”.

Las condiciones de Wanda Nara para su película erótica.

Antes había un momento de alto voltaje en una habitación, donde el galán le besaba la panza a la nueva diva.

Wanda Nara con un impactante look en tonos chocolate y animal print (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Cómo fue el rodaje de la peli hot de Wanda Nara

Más allá de lo estipulado en el papel, Gustavo Descalzi aseguró que hubo “una máquina que impidió el contacto directo de los cuerpos”.

Las condiciones de Wanda Nara para su película erótica.

y que Wanda además “usó ropa interior color carne, estaba maquillada y pidió luz especial” para los momentos de desnudez.