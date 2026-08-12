¡Se terminó el misterio! Nick Sicaro y Lolo Poggio confirmaron que están en pareja, a dos meses que el joven se separara de Daniela Celis, y sorprendieron a todos al blanquear su romance durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario.

La flamante parejita fue protagonista de uno de los momentos más celebrados del programa de stream, donde finalmente respondieron la pregunta que todos querían escuchar: “¿Están enamorados?“.

La respuesta fue contundente: “Sí”, contestaron ambos, provocando la inmediata reacción de los integrantes del programa, que festejaron a los gritos la confirmación.

Foto: Captura de video de X (@eeemiliano)

Lolo fue quien se animó a contar un poco más sobre los comienzos del vínculo cuando se conocieron en Gran Hermano y sorprendió al revelar que Nick ya le había gustado durante el reality.

De esta manera, la flamante pareja dejó entrever que el vínculo no habría avanzado mientras estaban dentro del reality, sino que la historia tomó otro rumbo una vez que ambos estuvieron afuera.

La oficialización terminó convirtiéndose así en uno de los momentos más románticos del programa, con Nick Sicaro y Lolo Poggio confirmando públicamente una relación que hasta ahora había permanecido bajo reserva.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

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DANIELA CELIS CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE NICK SICARO A DOS MESES DE BLANQUEAR EL ROMANCE: EL MENSAJE QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Daniela Celis volvió a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no por un proyecto laboral ni por un tierno posteo familiar. La exparticipante de Gran Hermano confirmó (en junio de 2026) su separación de Nick Sicaro, a apenas dos meses de haber blanqueado públicamente la relación.

La noticia llegó a través de una historia de Instagram que sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace pocos días la pareja se mostraba feliz y compartiendo distintos momentos juntos en las redes sociales: “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos“, comenzó diciendo.

“Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, agregó Daniela, dejando en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y sin conflictos de por medio.

Foto: Captira de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

El anuncio generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos, que no esperaban este desenlace tan pronto. Es que semanas atrás, la influencer había hablado públicamente sobre el gran momento sentimental que atravesaba junto a Sicaro.

Por el momento, ni Celis ni Sicaro dieron detalles sobre los motivos que llevaron al final de la historia de amor. Sin embargo, el mensaje compartido por la ex de Thiago Medina -con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia- reflejó que la decisión fue consensuada y que el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar.