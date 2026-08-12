Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en uno de los momentos más difíciles para su familia. Este miércoles, la rosarina compartió en sus historias de Instagram el conmovedor mensaje que el capitán de la Selección argentina publicó tras la muerte de su papá, Jorge Messi, quien falleció el sábado 8 de agosto a los 68 años.

Al repostear la carta, Antonela sumó tres corazones blancos, un gesto con el que expresó su amor y apoyo hacia Lionel y sus seres queridos. La publicación del futbolista tuvo una enorme repercusión y su esposa demostró su apoyo en todo momento con un gesto de amor en sus redes.

Antonela Roccuzo reposteó la publicación de Leo Messi dedicada a su padre, Jorge, tras su muerte (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

La esposa del astro argentino mantenía un vínculo muy cercano con Jorge Messi, ambos pilares fundamentales para el desarrollo personal y profesional del Lionel, acompañaron de cerca su carrera desde sus comienzos teniendo un rol fundamental en su trayectoria, cada uno desde el lugar que les correspondía.

LA DESGARRADORA CARTA DE LIONEL MESSI A SU PAPÁ A DÍAS DE SU MUERTE

Lionel Messi se expresó públicamente por primera vez este miércoles tras la muerte de su padre Jorge con una extensa carta que publicó en Instagram. En ella recordó la relación que mantenían, los años compartidos y el papel que su padre tuvo desde que comenzó a jugar al fútbol.

La carta de Lionel Messi a su padre tras su muerte (Foto: Instagram/@leomessi)

El capitán argentino también habló del Mundial de Qatar y de uno de los grandes deseos de Jorge: verlo disputar aquel torneo. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió Messi, quien además recordó que su papá fue “papá, amigo y representante” y aseguró que siempre estará presente, especialmente en la educación de sus hijos. Cerró su mensaje con una despedida: “Te amo, pa”.

La carta de Lionel Messi a su padre tras su muerte (Foto: Instagram/@leomessi)

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