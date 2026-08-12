Eva Bargiela abrió su corazón durante una nueva emisión de Que alguien le avise, el programa de streaming que conduce, y compartió uno de los aspectos más íntimos de su presente. La modelo reconoció cuál es el temor que más la angustia actualmente y explicó por qué está directamente relacionado con su pareja, Gianluca Simeone.

Mientras conversaba sobre sus sueños y preocupaciones, Bargiela contó que existe una pesadilla que aparece de manera recurrente y que tiene como protagonista al hijo del Cholo Simeone.

“Soñé que Gianluca me dejaba. Me pasa que tengo ese sueño un tanto recurrente”, reveló la modelo, dejando en evidencia cuánto la afecta imaginar un posible final de la relación.

EL MAYOR MIEDO DE EVA BARGIELA CON GIANLUCA SIMEONE

La modelo explicó que detrás de esos sueños se encuentra el profundo valor que tiene para ella el vínculo que logró construir con Gianluca Simeone. Por ese motivo, reconoció que una separación se convirtió en uno de sus principales temores.

“Valoro tanto nuestra relación que mi mayor miedo creo que es pelearnos o separarnos, y cada tanto tengo esa pesadilla”, confesó.

Bargiela también recordó cuánto deseó encontrar una persona con quien pudiera proyectar una vida en común y destacó especialmente el compañerismo que encontró en Gianluca.

Eva Bargiela amaneció con su familia en Madrid: las mejores fotos bajo la nieve | Créditos: Instagram @evabargiela

“Anhelé tanto estar con una persona tan buena y compañera, y construir la familia que hoy tenemos que siento que mi mayor miedo hoy por hoy es ese”, expresó.