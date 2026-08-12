La separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan volvió a quedar en el centro de la escena a casi cuatro años de la ruptura. Esta vez, Yanina Latorre reveló la cifra que habría recibido la influencer después de que el futbolista decidiera ponerle fin a la relación.

La historia entre ambos terminó en diciembre de 2022, poco después de que Mac Allister se consagrara campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar. Tras regresar al país, viajaron juntos a La Pampa para pasar las fiestas y celebrar el cumpleaños del jugador, aunque todo cambió antes de Año Nuevo.

Según trascendió en aquel momento, el futbolista decidió terminar su relación con Mayan y posteriormente comenzó un romance con Ailén Cova, una joven a la que conocía desde hacía años y que también formaba parte del círculo cercano de su expareja.

CUÁNTO DINERO HABRÍA RECIBIDO CAMILA MAYAN TRAS LA SEPARACIÓN

Ahora, Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre el acuerdo económico que habría existido entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan luego de la ruptura.

Durante su programa radial, la conductora aseguró: “Le dieron 65 mil dólares y el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento, creo, y un auto”.

Cami Mayan, en la presentación de "Margarita" (Crédito: Movilpress) Por: MOVILPRESS

Además, Latorre hizo referencia al reclamo económico posterior de Mayan y sostuvo que, cuando terminó la relación, el patrimonio del futbolista era diferente al que alcanzó durante los años siguientes.

“Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco”, expresó la conductora.