En medio de las repercusiones por el confuso episodio que involucró a Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, Mimi Alvarado decidió hablar públicamente y salió en defensa del exdiputado, a quien aseguró conocer desde hace dos décadas.

La pareja de Luciano “El Tirri” Giugno conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y explicó que mantiene un vínculo cercano con Moyano desde mucho antes de que él alcanzara una fuerte exposición mediática.

“A Facundo lo conocí en el 2006 porque tenía una relación con un familiar directo y lo conocí incluso antes que a Luciano. En ese momento no era de aparecer públicamente y lo único que puedo decir de todo esto es la verdad. Yo nunca hice leña del árbol caído. Lo están matando”, expresó.

MIMI ALVARADO SALIÓ EN DEFENSA DE FACUNDO MOYANO

Alvarado remarcó que su relación con Facundo Moyano se mantuvo con el paso de los años y aseguró que compartieron numerosas reuniones y conversaciones privadas.

“A mí nadie me va a decir quién es Facundo porque yo lo conozco. Sigo teniendo relación desde ese año hasta ahora. Yo he charlado hasta la madrugada con él. Ha venido con su hermano Gerónimo a mi casa”, relató.

En ese contexto, se refirió directamente a las versiones sobre un supuesto consumo de drogas por parte del exdiputado y fue contundente: “Yo nunca vi droga en una mesa que compartí con él. Tenemos mucha confianza y me hubiera dicho”.

Mimi también describió a Moyano como una persona “muy leída y derecha” y opinó sobre algunos de sus vínculos sentimentales. Incluso cuestionó públicamente algunas actitudes de Eva Bargiela, expareja del dirigente.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

“Ella fue una desagradecida con Moyano porque gracias a él entró al Bailando en su momento y tampoco me gusta que ahora está subida al pony porque está con el hijo del Cholo Simeone”, lanzó.

LA REVELACIÓN DE MIMI ALVARADO SOBRE LA INTIMIDAD DE FACUNDO MOYANO

Sobre el final de la entrevista, la mediática volvió a defender a su amigo frente a las versiones que circularon en los últimos días. “Están diciendo que Facundo se drogó y él ha tenido diferentes mujeres, hasta Susana Giménez cayó. He hablado con Moyano hasta las 5 o 6 de la mañana y es un tipo muy culto y poderoso”, afirmó.

Además, se animó a darle un consejo en medio de su situación sentimental: “Yo le diría que suelte a su novia Candela”.

Finalmente, Mimi sorprendió al exponer un aspecto de la intimidad de Moyano. “A Facundo le gustan las mujeres y tiene una adicción sexual, pero no tiene nada de malo. ¿Qué tiene que te guste el sexo mucho? Yo sé muy bien quién es Facundo Moyano”, concluyó.