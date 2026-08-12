Las aclaraciones de Facundo Moyano en su raid mediático abrieron más interrogantes, y ahora se filtró el informe de intervención en territorio que realizaron la asistente social y la psicóloga con Candela Arizaga en la madrugada del escándalo.
“Candela manifestó que se encontraba con su pareja, ambos consumiento sustancias psicoactivas y alcohol”, leyó Fernanda Iglesias el documento oficial.
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Detalle no menor, dado que Facundo se había apegado a su derecho a negarse a someterse al análisis de sangre y orina para determinar de manera fehaciente su estado.
“Estas personas entraron al departamento tras un presunto ataque cardíaco de una mujer”, contó la panelista de Puro Show.
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Sin embargo, al arribar Candela ya “se había retirado corriendo a los gritos, en evidente estado de excitación psicomotriz, portando únicamente una prenda íntima que le cubría el cuerpo”, mientras que Moyano “no respondió pregunta alguna del personal policial” y “se retiró en persecución de la damnificada”.
Qué había dicho Candela Arizaga al momento de su brote con Facundo Moyano
Lo que siguió se sabe. Otro uniformado encontró a Arizaga, quien fue derivada al hospital Pirovano, “mientras que Moyano fue detenido”, y al rato las dos profesionales llegaron al nosocomio para comprobar el estado de Arizaga, que estaba con custodia policial y acompañanda de su amiga Sol.
“La entrevistada consultó quién había realizado la denuncia, ya que ella no había llamado a la Policía. Ahí Candela dijo ‘no hubo violencia de género como se está diciendo’”. Afirmación llamativa, ya que la influencer pasó del estado de confusión total a estar al tanto de los incipientes rumores.
En ese punto, la periodista de Puro Show recordó que Candela “lo primero que le dijo al policía es que Facundo le pegó” y ella “salió corriendo”, en contradicción con las testimoniales que dio Arizaga ante la Justicia.