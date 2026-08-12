El final del romance de Sabrina Rojas con José Chatruc fue tan sorpresivo como su comienzo, y ante el desconcierto y las especulaciones generalizadas la conductora de Pasó en América explicó en su programa las razones del final de la relación.

“Por lo menos pasé los meses más fríos acurrucada y con amor”, arrancó resignada.

Entonces, Sabrina reconoció: “Cuando preguntan si el amor se terminó, no. Uno no aprieta un botón y apaga el amor. Yo estoy bien y el amor no se me fue. Yo todavía lo amo, lo extraño, gusto de él, un montón de cosas”.

Sabrina Rojas y José Chatruc, enamorados en la noche porteña (Foto: Movilpress).

En ese punto enfatizó: “Pero cuando las cosas no van no se puede perder el tiempo en algo que no se puede cambiar”.

El consejo de Sabrina Rojas a las mujeres

“Para vos que estás en tu casa enamorada de algo que no se puede. Hay que amigarse con la realidad que no se puede cambiar. No nos quedamos llorando. Transformamos eso y la pasamos bien. Eso no quiere decir que no sienta nada”, exclamó a la cámara.

Sabrina Rojas.

“Como a mí me urge la vida trato de transformarme y no me apago nunca más por un amor. Salgo a disfrutar con amigas, pero no quiere decir que salgo a buscar hombres. A mí me hace bien bailar, tomar un fernecito... No me quedo más encerrada por un amor. A los 46 años se vive diferente que a los 30″, siguió.

“Salimos apenas cuatro meses. Hace cuatro meses éramos felices. Ahora fue volver a ser felices (por separado)”, relativizó Sabrina Rojas sobre José Pepe Chatruc.