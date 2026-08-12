Juli Savioli decidió hacer público, a través de una serie de historias en Instagram, el momento personal que atraviesa tras haber confirmado su separación de Pelao Khe después de dos años y medio de relación.

La creadora de contenido escribió un descargo extenso en el que pidió disculpas por su presente anímico y explicó que necesita bajar el ritmo de sus compromisos con la prensa.

“NO SÉ NI COMO ME LLAMO” EL DOLOR DE JULI SAVIOLI TRAS SU SEPARACIÓN DE PELAO KHE

“Me voy a retirar un poco de las entrevistas. Últimamente no sé ni cómo me llamo y vuelvo todo un ambiente incómodo e inremediable, perdonen. Estoy reconstruyéndome”, escribió la influencer en el primer bloque de historias, visiblemente afectada por la repercusión que tomó la noticia de su ruptura en las últimas horas.

Juli Savioli explicó en sus historias de Instagram por qué se aleja por un tiempo de las entrevistas Fuente: Instagram @julisavioli

En una segunda placa, Savioli profundizó sobre lo que está viviendo puertas adentro y usó una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “Tengo épocas. Y ahora mismo estoy atravesando un duelo amoroso y por más que siga trabajando, tengo el dolor de la existencia a flor de piel, y no puedo disimular fácil. Así que perdonen y gracias”. El mensaje llegó apenas un día después de que la propia influencer confirmara públicamente el final del vínculo.

CÓMO CONFIRMÓ JULI SAVIOLI SU RUPTURA CON PELAO KHE

La noticia se conoció el martes, cuando Guillermo Aquino le preguntó en vivo si seguía en pareja con “el pelado”, durante una transmisión del canal Blender. Ante la sorpresa del panel, Savioli no esquivó la respuesta: “No, no, no, posta no. Chicos, es exclusivo esto”. Consultada sobre si la relación había terminado en buenos términos, aclaró que sí y remarcó que todavía comparten compromisos laborales pendientes con Pelao Khe.

Juli Savioli confirmó en vivo, en el canal Blender, su separación de Pelao Khe tras la pregunta de Guillermo Aquino

Sobre los motivos de la ruptura, la influencer prefirió no dar precisiones y dejó la puerta abierta a la interpretación de su comunidad: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el por qué, tienen que ver sus videos, mis videos, entrevistas de nosotros, se tienen que dar cuenta el por qué, no lo voy a decir yo”.

Mientras hablaba, se quitó el anillo que llevaba puesto en el dedo anular, un gesto que acompañó su relato y que terminó de confirmar el cierre de la relación frente a la audiencia del ciclo.